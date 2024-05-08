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BR: в ФРГ задержали подозреваемого в убийстве двух человек в Турции

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Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали гражданина Литвы, которого подозревают в убийстве двух человек в Турции в ноябре 2023 года.

По данным телерадиокомпании Bayerischer Rundfunk, задержанному 47 лет. С ноября прошлого года он находился в бегах. Мужчину обнаружили в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

Как сообщает РИА Новости, описание задержанного совпадает с гражданином Литвы Андреем Куслевичем, которого подозревают в убийстве матери и дочери в турецком Бодруме. В отношении него возбуждено уголовное дело в России.

Ранее сообщалось об американском военнослужащем, которого задержали в России по подозрению в краже.

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