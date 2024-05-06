NBC: в России задержали американского военного за кражу
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«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — сообщает NBC со ссылкой на трёх американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
По данным телеканала, солдат проходил службу в армии США в Южной Корее.
Ранее стало известно, что гражданина США арестовали на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков. В МИД отметили, что российская сторона готова предоставить США консульский доступ к американцу.