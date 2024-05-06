NBC: в России задержали американского военного за кражу

Американского военного, который по своей инициативе прибыл в Россию из Южной Кореи, задержали по подозрению в краже.

«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — сообщает NBC со ссылкой на трёх американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

По данным телеканала, солдат проходил службу в армии США в Южной Корее.

Ранее стало известно, что гражданина США арестовали на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков. В МИД отметили, что российская сторона готова предоставить США консульский доступ к американцу.