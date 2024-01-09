МИД: Россия предоставит США доступ к обвиняемому в обороте наркотиков Вудлэнду
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Ранее стало известно, что гражданина США арестовали на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков.
«В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Вудлэнду», — приводит РИА Новости заявление дипломатов.
Корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.