МИД: Россия предоставит США доступ к обвиняемому в обороте наркотиков Вудлэнду

Российская сторона готова предоставить США консульский доступ к американцу Роберту Вудлэнду, которого обвиняют в обороте наркотиков. Об этом сообщили в МИД России.

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Ранее стало известно, что гражданина США арестовали на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков. «В случае обращения посольства США российская сторона предоставит консульский доступ к гражданину Вудлэнду», — приводит РИА Новости заявление дипломатов. Корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта за шпионаж. По данным ФСБ России, журналист по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.