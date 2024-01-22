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СК возбудил дело по факту убийства в Турции матери и дочери из России

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Турции матери и дочери из России.
СК возбудил дело по факту убийства в Турции матери и дочери из России
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 29 ноября 2023 года на территории города Бодрум были обнаружены тела гражданок Российской Федерации 1981 и 2008 года рождения с признаками насильственной смерти.

Проводятся процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления.

В декабре сообщалось, что тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны, которых нашли убитыми в городе Бодрум в Турции, передали их родственникам.

Подозрения в убийстве пали на бывшего супруга Ирины Двизовой — гражданина Литвы Андрея Куслевича, который, по предварительным данным, скрылся на родине.

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