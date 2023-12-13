Тела убитых в Турции матери и дочери из России передали родственникам
- Gettyimages.ru
В сообщении отмечается, что по прошествии 15 суток родственники смогли получить тела россиянок из института судебной медицины.
Об обнаружении тел матери и дочери из России стало известно 28 ноября. Сообщалось, что их нашли обёрнутыми в одеяло в турецком Бодруме.
Подозрения в убийстве пали на бывшего супруга Ирины Двизовой — гражданина Литвы Андрея Куслевича, который, по предварительным данным, скрылся на родине.
Ранее в сети появился сайт, созданный от имени предполагаемого убийцы россиянок в Турции.