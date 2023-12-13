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Тела убитых в Турции матери и дочери из России передали родственникам

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Тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны, которых нашли убитыми в городе Бодрум в Турции, передали их родственникам. Информацию об этом предоставил турецкий телеканал Haberturk.
Тела убитых в Турции матери и дочери из России передали родственникам
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что по прошествии 15 суток родственники смогли получить тела россиянок из института судебной медицины.

Об обнаружении тел матери и дочери из России стало известно 28 ноября. Сообщалось, что их нашли обёрнутыми в одеяло в турецком Бодруме.

Подозрения в убийстве пали на бывшего супруга Ирины Двизовой — гражданина Литвы Андрея Куслевича, который, по предварительным данным, скрылся на родине.

Ранее в сети появился сайт, созданный от имени предполагаемого убийцы россиянок в Турции.

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