В сети появился сайт, созданный от имени убийцы россиянки в Турции
- Gettyimages.ru
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На сайте размещена информация об убийстве Ирины с её фотографией и публикациями в СМИ. Там есть и фраза якобы от Куслевича, который, предположительно, сбежал в Литву через Францию.
«Я обожаю убегать от полиции, так что смело навещай нас с сыном, если сможешь нас найти!» — сказано на сайте.
Также там есть форма обратной связи для тех, кто знает, где он прячется.
28 ноября газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.
Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.