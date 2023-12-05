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В сети появился сайт, созданный от имени убийцы россиянки в Турции

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В сети появился сайт, созданный от имени предполагаемого убийцы россиянки в Турции Андрея Куслевича. Друзья Ирины Двизовой в разговоре с RT не исключили, что за ресурсом может стоять именно бывший муж погибшей, гражданин Литвы, который, по их словам, превратил преступление в игру.
В сети появился сайт, созданный от имени убийцы россиянки в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Tippapatt

На сайте размещена информация об убийстве Ирины с её фотографией и публикациями в СМИ. Там есть и фраза якобы от Куслевича, который, предположительно, сбежал в Литву через Францию.

«Я обожаю убегать от полиции, так что смело навещай нас с сыном, если сможешь нас найти!» — сказано на сайте.

Также там есть форма обратной связи для тех, кто знает, где он прячется.

28 ноября газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.

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