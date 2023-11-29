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Сын убитой в Турции россиянки считает, что преступление совершил его отчим

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Сын убитой в Турции гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.
Сын убитой в Турции россиянки считает, что преступление совершил его отчим
  • РИА Новости

По словам собеседника RT, у погибшей было трое детей 20, 15 и пяти лет. Как рассказал старший сын женщины, она не давала общаться мужчине (отчиму старшего сына) с младшим ребёнком.

Кроме того, сын убитой рассказал, что мужчина ранее сидел в тюрьме за кражу бриллианта.

В Бодруме между убитой и мужчиной уже случались скандалы.

По словам собеседника RT, мужчина приехал в Бодрум, поднялся в горы, где жила убитая, застрелил её и её дочь, связал и выбросил тела в кювет. На их вилле нашли следы от пули.

Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. 

После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.

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