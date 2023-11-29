В турецком Бодруме нашли тела женщины и девочки, предположительно, россиянок
Об этом пишет Habertürk.
Отмечается, что тела были завёрнуты в простыни и связаны верёвкой.
По одной из версий, погибшие — мать и дочь.
Причина смерти официально не установлена.
Полиция проводит расследование.
12 ноября газета Bild сообщала, что житель Германии российского происхождения забаррикадировался в своём доме и держал оборону от сотрудников полиции в течение 35 часов из-за спора об опеке, после этого его обнаружили мёртвым.