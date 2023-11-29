В турецком Бодруме нашли тела женщины и девочки, предположительно, россиянок

Тела женщины и девочки, предположительно, россиянок нашли в городе Бодрум в Турции.

Об этом пишет Habertürk.

Отмечается, что тела были завёрнуты в простыни и связаны верёвкой.

По одной из версий, погибшие — мать и дочь.

Причина смерти официально не установлена.

Полиция проводит расследование.

12 ноября газета Bild сообщала, что житель Германии российского происхождения забаррикадировался в своём доме и держал оборону от сотрудников полиции в течение 35 часов из-за спора об опеке, после этого его обнаружили мёртвым.