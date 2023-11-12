Bild: живущий в ФРГ россиянин погиб после долгой осады его дома полицией
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По данным издания, мужчина с ружьём решил забаррикадироваться в доме после постановления суда об опеке над детьми. Он открыл огонь, когда полиция приблизилась к дому. Сотрудники правоохранительных органов при этом не пострадали.
«В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что два человека погибли во время стрельбы во французском Марселе.