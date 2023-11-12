Bild: живущий в ФРГ россиянин погиб после долгой осады его дома полицией

Житель Германии российского происхождения забаррикадировался в своём доме и держал оборону от сотрудников полиции в течение 35 часов из-за спора об опеке, после этого его обнаружили мёртвым, написала газета Bild.

По данным издания, мужчина с ружьём решил забаррикадироваться в доме после постановления суда об опеке над детьми. Он открыл огонь, когда полиция приблизилась к дому. Сотрудники правоохранительных органов при этом не пострадали.

«В 00:30 в ночь на воскресенье (02:30 мск) полицейские силы обнаружили безжизненное тело на чердаке дома. Врач скорой помощи констатировал смерть», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что два человека погибли во время стрельбы во французском Марселе.