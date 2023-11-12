BFMTV: два человека погибли во время стрельбы на парковке Макдоналдс в Марселе
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По данным издания, стрельба произошла вечером 11 ноября на парковке Макдоналдс.
Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия автомобиль, где находились пять человек. Водитель и один из пассажиров были найдены мёртвыми. Также мужчина и женщина получили тяжёлые ранения, ещё один пассажир получил лёгкие ранения.
Ранее сообщалось, что в Панаме американский адвокат застрелил двух протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе.