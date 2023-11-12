BFMTV: два человека погибли во время стрельбы на парковке Макдоналдс в Марселе

В результате стрельбы во французском городе Марселе погибли два человека, ещё трое пострадали, говорится в сюжете телеканала BFMTV.

По данным издания, стрельба произошла вечером 11 ноября на парковке Макдоналдс.

Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия автомобиль, где находились пять человек. Водитель и один из пассажиров были найдены мёртвыми. Также мужчина и женщина получили тяжёлые ранения, ещё один пассажир получил лёгкие ранения.

Ранее сообщалось, что в Панаме американский адвокат застрелил двух протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе.