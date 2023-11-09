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В Панаме американский адвокат застрелил двух экоактивистов

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77-летний американский адвокат на пенсии Кеннет Дарлингтон застрелил двух протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе в Панаме.
В Панаме американский адвокат застрелил двух экоактивистов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что демонстранты вели протестную кампанию против соглашения правительства Панамы с канадской фирмой об управлении крупнейшим открытым медным рудником, который находится «в экологически чувствительной зоне».

Когда протестующие не дали проехать автомобилю Дарлингтона, он вышел из автомобиля и выстрелил в них из пистолета, в результате чего один из пострадавших скончался на месте, а второй в больнице.

Как отмечает издание, суд уже вынес решение об аресте мужчины. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

Ранее полиция Лондона предъявила обвинения экоактивистам, которые разбили молотками стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в национальной галерее.

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