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В Лондоне выдвинули обвинения активистам, разбившим стекло «Венеры с зеркалом»

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Полиция Лондона предъявила обвинения экоактивистам, которые разбили молотками стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее.
В Лондоне выдвинули обвинения активистам, разбившим стекло «Венеры с зеркалом»
  • Gettyimages.ru

«Ещё 44 активистам Just Stop Oil предъявлены обвинения после беспорядков, которые произошли в понедельник. В их число входят два человека, причинившие ущерб Национальной галерее», — сообщает полиция.

Администрация галереи 6 ноября сообщила, что два активиста разбили молотками стекло, закрывающее картину.

Также в октябре активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме.

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