В Лондоне выдвинули обвинения активистам, разбившим стекло «Венеры с зеркалом»
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«Ещё 44 активистам Just Stop Oil предъявлены обвинения после беспорядков, которые произошли в понедельник. В их число входят два человека, причинившие ущерб Национальной галерее», — сообщает полиция.
Администрация галереи 6 ноября сообщила, что два активиста разбили молотками стекло, закрывающее картину.
Также в октябре активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме.