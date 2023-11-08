В Лондоне выдвинули обвинения активистам, разбившим стекло «Венеры с зеркалом»

Полиция Лондона предъявила обвинения экоактивистам, которые разбили молотками стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее.

«Ещё 44 активистам Just Stop Oil предъявлены обвинения после беспорядков, которые произошли в понедельник. В их число входят два человека, причинившие ущерб Национальной галерее», — сообщает полиция.

Администрация галереи 6 ноября сообщила, что два активиста разбили молотками стекло, закрывающее картину.

Также в октябре активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме.