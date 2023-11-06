Активисты разбили стекло картины Веласкеса в Национальной галерее Лондона
Участники экологического движения Just Stop Oil повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее в Лондоне, сообщает Sky News.
- AFP
- © Daniel LEAL
Отмечается, что активисты были задержаны.
Для того, чтобы разбить стекло, они использовали молотки.
Ранее активисты движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.
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