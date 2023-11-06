Активисты разбили стекло картины Веласкеса в Национальной галерее Лондона

Участники экологического движения Just Stop Oil повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в Национальной галерее в Лондоне, сообщает Sky News.

AFP

© Daniel LEAL

Отмечается, что активисты были задержаны. Для того, чтобы разбить стекло, они использовали молотки. Ранее активисты движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.