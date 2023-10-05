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Экоактивисты сорвали мюзикл в лондонском театре

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Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.
Экоактивисты сорвали мюзикл в лондонском театре
  • Gettyimages.ru
  • © danibeder

Об этом пишет The Sun.

Активисты выскочили на сцену и стали выкрикивать лозунги, зрители в зале освистали их.

Пять человек задержала полиция.

Ранее экоактивисты движения Letzte Generation забрызгали краской Бранденбургские ворота в Берлине.

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