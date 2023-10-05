Экоактивисты сорвали мюзикл в лондонском театре
Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.
- Gettyimages.ru
- © danibeder
Об этом пишет The Sun.
Активисты выскочили на сцену и стали выкрикивать лозунги, зрители в зале освистали их.
Пять человек задержала полиция.
Ранее экоактивисты движения Letzte Generation забрызгали краской Бранденбургские ворота в Берлине.
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