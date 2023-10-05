Экоактивисты сорвали мюзикл в лондонском театре

Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали мюзикл «Отверженные» в лондонском театре.

Об этом пишет The Sun.

Активисты выскочили на сцену и стали выкрикивать лозунги, зрители в зале освистали их.

Пять человек задержала полиция.

Ранее экоактивисты движения Letzte Generation забрызгали краской Бранденбургские ворота в Берлине.