Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции находится в базе розыска МВД

Подозреваемый в убийстве двух российских гражданок в Турции находится в базе розыска Министерства внутренних дел России.

Уточняется, что речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.

По какой именно уголовной статье его разыскивают — не уточняется.

Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции.

После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.

Сын убитой в Турции гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.