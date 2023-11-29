Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции находится в базе розыска МВД
- РИА Новости
Уточняется, что речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.
По какой именно уголовной статье его разыскивают — не уточняется.
Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции.
После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.
Сын убитой в Турции гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.