Sabah: убийца двух россиянок в Турции вернулся в Литву

Предполагаемый убийца двух россиянок в Турции после преступления улетел в Литву, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на правоохранительные органы.

Издание отмечает, что злоумышленник сначала отправился в Анкару вместе с пятилетним сыном, после чего прибыл через Францию в Литву.

Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.

Подозреваемый находится в базе розыска Министерства внутренних дел России, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.

RT также опубликовал видео с виллы убитых.