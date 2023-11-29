Sabah: убийца двух россиянок в Турции вернулся в Литву
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Издание отмечает, что злоумышленник сначала отправился в Анкару вместе с пятилетним сыном, после чего прибыл через Францию в Литву.
Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.
Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.
Подозреваемый находится в базе розыска Министерства внутренних дел России, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.
RT также опубликовал видео с виллы убитых.