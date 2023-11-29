RT опубликовал видео с виллы убитых в Турции россиянки и её дочери
Как отметила тренер, она пришла в дом к женщине, потому что та долго не выходила на связь. Замок входной двери был сломан.
Источник, близкий к семье Ирины, рассказал RT, что на полу в доме нашли следы от обуви 46-го размера — у экс-супруга женщины такой же.
По имеющимся у RT данным, сейчас полиция Турции собирается подавать запрос в Интерпол.
Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции.
После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.