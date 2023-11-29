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RT опубликовал видео с виллы убитых в Турции россиянки и её дочери

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Фитнес-тренер россиянки, которая вместе с дочерью была убита в Турции, засняла видео с виллы погибшей. На кадрах запечатлены кровавые следы и грязь.

Как отметила тренер, она пришла в дом к женщине, потому что та долго не выходила на связь. Замок входной двери был сломан.

Источник, близкий к семье Ирины, рассказал RT, что на полу в доме нашли следы от обуви 46-го размера — у экс-супруга женщины такой же.

По имеющимся у RT данным, сейчас полиция Турции собирается подавать запрос в Интерпол.

Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. 

После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.

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