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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Сирены ракетной опасности активировали в Белгороде и Белгородском районе. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Жителей Белгорода и Белгородского района призвали по возможности не покидать своих домов и не подходить к окнам.

Стоит отметить, что это уже второе за ночь объявление ракетной опасности в регионе. Первый раз сирены активировали в 00:09 мск.

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