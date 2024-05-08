Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирены ракетной опасности активировали в Белгороде и Белгородском районе. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Жителей Белгорода и Белгородского района призвали по возможности не покидать своих домов и не подходить к окнам.

Стоит отметить, что это уже второе за ночь объявление ракетной опасности в регионе. Первый раз сирены активировали в 00:09 мск.