Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков не завоевали путёвку на Олимпиаду в Париже

Российские яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков не смогли отобраться на Олимпийские игры в Париже.

Жеребцова и Ушков заняли 14-е место по итогам олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что яхту «Дочь ветра» с Елагиным нашли по координатам.