Российские яхтсмены Жеребцова и Ушков не завоевали путёвку на Олимпиаду в Париже
- РИА Новости
Жеребцова и Ушков заняли 14-е место по итогам олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что яхту «Дочь ветра» с Елагиным нашли по координатам.