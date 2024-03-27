Яхту «Дочь ветра» с Елагиным нашли по координатам

Найдена яхта пропавшего у берегов Чили чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина.

Как сообщается в официальном блоге яхты, судно было найдено 27 марта в 14:45 по тихоокеанскому времени в положении: широта — 51°44'23'' южной широты, долгота — 68°14'34'' западной долготы, в Атлантическом океане, недалеко от мыса Виргенес.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта. Россиянин осуществлял безостановочное кругосветное путешествие на парусной яхте «Дочь ветра».

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации парусного спорта (World Sailing) приняло решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в квалификационных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.