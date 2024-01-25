Международная федерация парусного спорта допустит россиян до отбора на Игры-2024

Руководство Международной федерация парусного спорта (World Sailing) приняло решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в квалификационных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Россияне смогут заявиться на олимпийскую регату 2024 года в Марселе и регату «Последний шанс» в Йере в нейтральном статусе при условии соответствия критериям Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба World Sailing.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты в Ульяновской области.