Международная федерация парусного спорта допустит россиян до отбора на Игры-2024
Россияне смогут заявиться на олимпийскую регату 2024 года в Марселе и регату «Последний шанс» в Йере в нейтральном статусе при условии соответствия критериям Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает пресс-служба World Sailing.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты в Ульяновской области.