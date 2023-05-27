Участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты в Ульяновской области
- РИА Новости
«У нас пока нет полной информации. Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, человека ищут», — цитирует собеседника агентства из Самарской областной федерации парусного спорта РИА Новости.
Первый этап соревнований проводится 26—28 мая, гонки по маршруту Тольятти (Самарская область) — Сенгилей (Ульяновская область) на Волге начались вечером 26 мая.
Ранее британского регбиста Брина Харгривза обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения.