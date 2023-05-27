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Участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты в Ульяновской области

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Участник первого этапа соревнований Самарской области «Мемориал Гуняшова» по парусному спорту среди крейсерских яхт пропал на Волге во время регаты в районе города Сенгилей Ульяновской области.
Участник соревнований по парусному спорту пропал во время регаты в Ульяновской области
  • РИА Новости

«У нас пока нет полной информации. Произошла ситуация, был шторм ночью... Да, человека ищут», — цитирует собеседника агентства из Самарской областной федерации парусного спорта РИА Новости

Первый этап соревнований проводится 26—28 мая, гонки по маршруту Тольятти (Самарская область) — Сенгилей (Ульяновская область) на Волге начались вечером 26 мая.

Ранее британского регбиста Брина Харгривза обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения.

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