Британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения
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Об этом сообщает The Sun.
О пропаже спортсмена стало известно в январе 2022 года. Тогда была начата масштабная поисковая операция.
О причинах смерти не сообщается.
Брин Харгривз выступал в британской Суперлиге по регби. Он завершил карьеру в 2012 году.
Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков «Барселоны» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.