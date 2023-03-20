Узнать больше

Британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения

Короткая ссылка
Британского регбиста Брина Харгривза обнаружили мёртвым спустя четырнадцать месяцев после исчезновения.
Британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает The Sun.

О пропаже спортсмена стало известно в январе 2022 года. Тогда была начата масштабная поисковая операция.

О причинах смерти не сообщается.

Брин Харгривз выступал в британской Суперлиге по регби. Он завершил карьеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков «Барселоны» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить