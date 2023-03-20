Британского регбиста обнаружили мёртвым спустя 14 месяцев после исчезновения

Британского регбиста Брина Харгривза обнаружили мёртвым спустя четырнадцать месяцев после исчезновения.

Об этом сообщает The Sun.

О пропаже спортсмена стало известно в январе 2022 года. Тогда была начата масштабная поисковая операция.

О причинах смерти не сообщается.

Брин Харгривз выступал в британской Суперлиге по регби. Он завершил карьеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков «Барселоны» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.