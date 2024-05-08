МЧС: ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе

Режим предупреждения о ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Такую информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сигнал ракетной опасности был объявлен в Белгороде и Белгородском районе в 02:39 мск. Его отменили спустя 13 минут. Ранее стало известно, что сирены ракетной опасности активировали в городе Шебекине Белгородской области.