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Надаль хочет сыграть в паре со второй ракеткой мира Алькарасом на Олимпиаде

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль изъявил желание сыграть с Карлосом Алькарасом на Олимпиаде в Париже.

«Карлосу не нужно ни о чём меня просить. Думаю, если всё будет хорошо, мы сыграем. Для меня это тоже очень волнующе. Было бы здорово сыграть с ним на каком-нибудь турнире перед Олимпиадой, чтобы подготовиться, наладить взаимопонимание на корте», — цитирует Надаля официальный сайт турнира в Мадриде.

За свою карьеру Надаль 14 раз выиграл Открытый чемпионат Франции и завоевал в общей сложности 22 титула Большого шлема. 

Испанец вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. 

Ранее Надаль вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде.

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