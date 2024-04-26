РБК: Минфин Бельгии отказался признавать силу указа Путина об обмене активами
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Об этом в пресс-службе ведомства заявили «РБК Инвестициям».
«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе», — указали в пресс-службе.
В бельгийском Минфине также добавили, что указ не ведёт к «возникновению каких-либо европейских обязательств».
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных иностранных активов в России могут обменять на замороженные на Западе активы россиян.