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РБК: Минфин Бельгии отказался признавать силу указа Путина об обмене активами

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Министерство финансов Бельгии заявило, что отказывается участвовать в процедуре обмена заблокированными активами между россиянами и иностранцами и не будет способствовать выполнению соответствующего указа президента России Владимира Путина.
РБК: Минфин Бельгии отказался признавать силу указа Путина об обмене активами
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Об этом в пресс-службе ведомства заявили «РБК Инвестициям».

«Только европейские нормативные акты о финансовых санкциях имеют силу закона и напрямую применимы в Европейском союзе», — указали в пресс-службе.

В бельгийском Минфине также добавили, что указ не ведёт к «возникновению каких-либо европейских обязательств».

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому часть заблокированных иностранных активов в России могут обменять на замороженные на Западе активы россиян.

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