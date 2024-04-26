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«Военная хроника» сообщила о ряде взрывов в Хмельницкой области

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«Военная хроника» сообщила о серии взрывов в Хмельницкой области Украины.

«Судя по всему, первые «Калибры» из Чёрного моря достигли целей», — отмечается в материале.

Также сообщается о нескольких крылатых ракетах в Ладыжине (Винницкая область). Предположительно, ракеты летят добивать Ладыжинскую ТЭС, по которой уже было несколько прилётов.

Также «Калибры» зафиксированы в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

«Судя по всему, пошла ночная отработка оставшихся объектов энергетики», — отмечает «Военная хроника».

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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