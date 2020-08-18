BI: в пострадавшем от взрыва Бейруте распространяется коронавирус

В понедельник 17 августа Бейруте было зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом — 439 человек, пишет Business Insider. Однако из-за недавнего большого взрыва в порту почти половина больниц города не может выполнять свои функции, а другие перегружены. Министр здравоохранения призывает к введению двухнедельного режима самоизоляции.

Спустя почти две недели после взрыва в ливанской столице, Бейруте в стране зафиксировано рекордное число новых заражений коронавирусом, пишет Business Insider.

В понедельник 17 августа власти сообщили о 439 заболевших. При этом из-за взрыва, при котором погибли почти 200 человек и ещё несколько тысяч получили ранения, медицинские учреждения в Бейруте оказались перегружены.

Чтобы взять ситуацию с заражениями под контроль, министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан призвал принять «смелое решение» и ввести двухнедельный режим самоизоляции. Всего, по данным Института Джонса Хопкинса, в стране с населением 6,8 млн. человек было зарегистрировано 9 337 случаев случаев заражения и 105 смертей от болезни.

Как напоминает издание, в четверг 4 августа в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. 178 человек погибли и более 6 тыс. были ранены. Трагедия пришлась на период, когда Ливан ещё не успел оправиться от самого масштабного экономического кризиса за последние десятилетия. Из-за взрыва в Бейруте были разрушены жилые дома и больницы, некоторым из которых пришлось принимать пациентов прямо на улице, а другие и вовсе оказались неспособны оказывать услуги. По информации всемирной организации здравоохранения, почти половина из 55 медицинских учреждений ливанской столицы вышла из строя из-за взрыва.

К примеру, Госпиталь Святого Георгия (Saint George Hospital) пострадал так сильно, что не смог принимать пациентов, и остаётся закрытым и по сей день — несмотря на то,что был построен с расчётом на функционирование в военное время, с подземной инфраструктурой и операционными. Как заявил журналистам главврач больницы Александр Нааме, чтобы вернуться к нормальной работе, госпиталю может потребоваться целый год, а стоить это будет порядка $30 млн.

СМИ сообщают, что в одной из больниц в день взрыва около десяти людей, заражённых коронавирусом, испугались, выбежали из своего отделения и смешались с другими пациентами.