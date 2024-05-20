В Курганской области 700 млн рублей планируют направить на поддержку бизнеса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что региональное правительство планирует выделить 700 млн рублей в качестве субсидий примерно для 100 предприятий региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

По его словам, предприятия смогут возместить часть расходов на приобретение нового оборудования, а также на технологические присоединения и строительство производственных объектов.

Для малых предприятий предусмотрены меры поддержки в виде льготных займов размером до 5 млн рублей на срок до трёх лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах стимулирования столичного предпринимательства в рамках стратегии развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года.