RT в Telegram
Подпишись

Секретарь СНБО: Украина осознаёт, что конфликт закончится переговорами

Короткая ссылка
Украина осознаёт, что конфликт с Россией закончится переговорами, заявил секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко.
Секретарь СНБО: Украина осознаёт, что конфликт закончится переговорами
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Его слова приводит Liga.net.

Как утверждается, в видеообращении к участникам форума «НАТО 2024 и Арктическая Европа» Литвиненко напомнил о так называемой формуле Владимира Зеленского, которую планируется обсудить на конференции в Швейцарии.

Он также заявил, что Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир. В связи с этим глава СНБО призвал обеспечить членство страны в НАТО.

В Кремле отмечали, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить