Секретарь СНБО: Украина осознаёт, что конфликт закончится переговорами
- AFP
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Его слова приводит Liga.net.
Как утверждается, в видеообращении к участникам форума «НАТО 2024 и Арктическая Европа» Литвиненко напомнил о так называемой формуле Владимира Зеленского, которую планируется обсудить на конференции в Швейцарии.
Он также заявил, что Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир. В связи с этим глава СНБО призвал обеспечить членство страны в НАТО.
В Кремле отмечали, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине.