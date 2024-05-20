Секретарь СНБО: Украина осознаёт, что конфликт закончится переговорами

Украина осознаёт, что конфликт с Россией закончится переговорами, заявил секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко.

Его слова приводит Liga.net.

Как утверждается, в видеообращении к участникам форума «НАТО 2024 и Арктическая Европа» Литвиненко напомнил о так называемой формуле Владимира Зеленского, которую планируется обсудить на конференции в Швейцарии.

Он также заявил, что Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир. В связи с этим глава СНБО призвал обеспечить членство страны в НАТО.

В Кремле отмечали, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине.