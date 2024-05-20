Прокурор МУС просит выдать ордер на арест Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также израильского министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Как заявил прокурор, у него есть основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Диаб Ибрагим Аль-Масри и Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

«На основании доказательств, собранных и исследованных моим управлением, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за следующие военные преступления», — говорится в заявлении, где также перечислены вменяемые подозреваемым преступления.

Ранее американские конгрессмены от обеих партий пригрозили МУС ответными мерами со стороны Вашингтона в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.

Как писал портал Axios, Израиль заявил американской стороне, что если МУС выдаст ордера на арест израильских чиновников, то израильская сторона будет добиваться краха Палестины.