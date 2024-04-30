Axios: конгрессмены пригрозили МУС ответными мерами из-за израильских чиновников

Американские конгрессмены от обеих партий пригрозили Международному уголовному суду (МУС) ответными мерами со стороны Вашингтона в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.

Об этом пишет портал Axios.

Как сказано в материале, председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что ожидает версию палаты для законопроекта сенатора Тома Коттона о наложении санкций на сотрудников Международного уголовного суда, причастных к расследованиям в отношении Соединённых Штатов и их союзников, но добавил: «Мы надеемся, что до такого не дойдёт».

Отмечается, что демократы также выражали недовольство действиями МУС. Например, конгрессмен от Нью-Йорка Ричи Торрес и сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман критиковали возможные ордеры.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не является участником Римского статута, а потому не признаёт решения Международного уголовного суда.