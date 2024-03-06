Песков: Россия не признаёт юрисдикцию МУС и любые его решения

Россия не является участником Римского статута, а потому не признаёт решения Международного уголовного суда.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выдачу МУС ордеров на арест российских командующих дальней авиацией и Черноморским флотом Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.

«Мы не участники статута, мы не признаём это. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — заявил Песков.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест Кобылаша и Виктора Соколова.