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Песков: Россия не признаёт юрисдикцию МУС и любые его решения

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Россия не является участником Римского статута, а потому не признаёт решения Международного уголовного суда.
Песков: Россия не признаёт юрисдикцию МУС и любые его решения
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выдачу МУС ордеров на арест российских командующих дальней авиацией и Черноморским флотом Сергея Кобылаша и Виктора Соколова.

«Мы не участники статута, мы не признаём это. Соответствующим образом относимся к таким решениям», — заявил Песков.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест Кобылаша и Виктора Соколова.

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