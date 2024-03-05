МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте МУС.
«5 марта палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двух лиц: господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова», — отмечается в заявлении.
В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда. В министерстве отметили, что Карим Хан причастен к выдаче ордера на арест российского руководства.