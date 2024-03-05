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МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом России

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Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.
МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте МУС.

«5 марта палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двух лиц: господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова», — отмечается в заявлении.

В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда. В министерстве отметили, что Карим Хан причастен к выдаче ордера на арест российского руководства.

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