МУС выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом России

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Об этом говорится на сайте МУС.

«5 марта палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест двух лиц: господина Сергея Ивановича Кобылаша и господина Виктора Николаевича Соколова», — отмечается в заявлении.

В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда. В министерстве отметили, что Карим Хан причастен к выдаче ордера на арест российского руководства.