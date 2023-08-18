МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана

МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. В министерстве отметили, что Хан причастен к выдаче ордера на арест российского руководства.