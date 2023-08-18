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МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана

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МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. В министерстве отметили, что Хан причастен к выдаче ордера на арест российского руководства.
МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Всего Россия в качестве ответной меры включила в санкционный список 54 подданных Великобритании.

Ранее Великобритания добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список.

В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.

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