МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
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Сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Всего Россия в качестве ответной меры включила в санкционный список 54 подданных Великобритании.
Ранее Великобритания добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список.
В мае Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.