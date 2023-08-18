Россия в качестве ответной меры закрыла въезд в страну для 54 граждан Британии
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Отмечается, что ограничительные меры введены в связи с враждебным антироссийским курсом Лондона и односторонними санкциями против россиян.
«Принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счёт включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)», — говорится в заявлении.
Ранее Великобритания добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список.
17 июля Лондон ввёл санкции в отношении главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и российского министра культуры Ольги Любимовой.