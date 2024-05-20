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СЭ: Акинфеев сыграет в воротах ЦСКА в матче с «Пари НН»

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет в основном составе команды на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН».
СЭ: Акинфеев сыграет в воротах ЦСКА в матче с «Пари НН»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Матч начнётся в 20:00 мск. Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в последних играх ЦСКА ворота защищал Владислав Тороп, но он получил травму и недавно перенёс операцию.

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провёл за команду 25 матчей во всех турнирах, восемь из которых отстоял на ноль. В последних играх армейцев он оставался в запасе.

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о травме Акинфеева.

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