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В Курской области мирная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство

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Жительница села Гордеевка Кореневского района Курской области получила ранение, наступив на взрывное устройство.
В Курской области мирная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как сообщил в личном Telegram-канале руководитель региона Алексей Смирнов, пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

«Прошу всех жителей быть внимательными, не приближаться и не прикасаться к найденным предметам, так как это опасно», — написал Смирнов.

Ранее сообщалось о двух мирных жителях посёлка Тёткино в Курской области, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ.

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