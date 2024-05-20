В Курской области мирная жительница пострадала, наступив на взрывное устройство
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Как сообщил в личном Telegram-канале руководитель региона Алексей Смирнов, пострадавшую доставили в Глушковскую районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
«Прошу всех жителей быть внимательными, не приближаться и не прикасаться к найденным предметам, так как это опасно», — написал Смирнов.
Ранее сообщалось о двух мирных жителях посёлка Тёткино в Курской области, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ.