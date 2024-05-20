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На Славянском НПЗ нашли повреждения после атаки беспилотников

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На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников обнаружены повреждения.
На Славянском НПЗ нашли повреждения после атаки беспилотников
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

«Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», — сказал он ТАСС.

Руководство также провело планёрку по обороне завода, «есть дыры в обороноспособности», над которыми будут работать, добавил Труднев.

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани временно перестал работать после падения БПЛА. Дроны несли заряды с поражающими элементами.

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