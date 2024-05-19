Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны», — сказал Труднев.
Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Вместе с этим Труднев подчеркнул, что при обнаружении поражающих снарядов не надо их трогать.
По его словам, в настоящий момент специалисты изучают степень повреждений инфраструктуры компании.
Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края временно перестал работать после падения БПЛА.