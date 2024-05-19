Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что беспилотные аппараты, применявшиеся в атаке на нефтеперерабатывающий завод в Славянском районе Краснодарского края, были начинены стальными шариками.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«БПЛА несли в себе заряд с поражающими элементами в виде стальных шариков, при детонации они разлетаются в разные стороны», — сказал Труднев.

Он добавил, что в результате атаки пострадавших нет. Вместе с этим Труднев подчеркнул, что при обнаружении поражающих снарядов не надо их трогать.

По его словам, в настоящий момент специалисты изучают степень повреждений инфраструктуры компании.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края временно перестал работать после падения БПЛА.