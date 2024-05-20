Жена Ассанжа призвала Байдена снять обвинения с мужа после нового решения суда
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Об этом сообщает ТАСС.
«Как члены семьи, мы чувствуем облегчение. Это не должно продолжаться. Снимите обвинения, сейчас наиболее подходящий момент для этого», — заявила Ассанж.
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks, что позволит ему попытаться оспорить в Британии решение об экстрадиции в США.
В апреле сообщалось, что Байден рассматривает просьбу Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа.