Жена Ассанжа призвала Байдена снять обвинения с мужа после нового решения суда

Стелла Ассанж, жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвала президента США Джо Байдена снять обвинения с мужа после того, как Высокий суд Лондона разрешил подать новую апелляцию на ордер на экстрадицию в Соединённые Штаты.

Об этом сообщает ТАСС.

«Как члены семьи, мы чувствуем облегчение. Это не должно продолжаться. Снимите обвинения, сейчас наиболее подходящий момент для этого», — заявила Ассанж.

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks, что позволит ему попытаться оспорить в Британии решение об экстрадиции в США.

В апреле сообщалось, что Байден рассматривает просьбу Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа.