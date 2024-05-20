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Более трети жителей России пойдут в отпуск в июне

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Более трети жителей России пойдут в отпуск в июне, говорится в опросе.
Более трети жителей России пойдут в отпуск в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в опросе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

34,7% опрошенных планируют взять отпуск летом 2024 года.

«Тем, кто планирует взять отпуск в летние месяцы, было предложено указать, где они его проведут. В топ-3 наиболее популярных ответов вошли дом (45,3%), дача или деревня (26,6%) и поездка по России (16,4%). Зарубежную поездку планируют 4,6% опрошенных. Остальные 7,1% указали иные варианты или затруднились с ответом», — говорится в исследовании.

65,3% респондентов ответили, что возьмут отпуск в другие месяцы либо не будут брать отпуск вообще.

Ранее в РСТ назвали самые востребованные летние направления в России.

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