Более трети жителей России пойдут в отпуск в июне, говорится в опросе.

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», говорится в опросе онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

34,7% опрошенных планируют взять отпуск летом 2024 года.

«Тем, кто планирует взять отпуск в летние месяцы, было предложено указать, где они его проведут. В топ-3 наиболее популярных ответов вошли дом (45,3%), дача или деревня (26,6%) и поездка по России (16,4%). Зарубежную поездку планируют 4,6% опрошенных. Остальные 7,1% указали иные варианты или затруднились с ответом», — говорится в исследовании.

65,3% респондентов ответили, что возьмут отпуск в другие месяцы либо не будут брать отпуск вообще.

Ранее в РСТ назвали самые востребованные летние направления в России.