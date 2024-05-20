Путин провёл разговор с и. о. главы исполнительной власти Ирана Мохбером
- kremlin.ru
Путин и Мохбер подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия России и Ирана.
«Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Ибрагима Раиси как надёжного партнёра, внёсшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — говорится в заявлении пресс-службы.
Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели Раиси временно будет исполнять обязанности главы государства. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили временно исполняющим обязанности министра после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна.