Путин провёл разговор с и. о. главы исполнительной власти Ирана Мохбером

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с и. о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщили в Кремле.

Путин и Мохбер подчеркнули обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия России и Ирана.

«Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Ибрагима Раиси как надёжного партнёра, внёсшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном», — говорится в заявлении пресс-службы.

Мохбер высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер после гибели Раиси временно будет исполнять обязанности главы государства. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили временно исполняющим обязанности министра после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна.