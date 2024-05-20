Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили временно исполняющим обязанности министра после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна.

«Приказом первого вице-президента республики Мухаммада Мохбера Али Багери был избран главой правительственного комитета по международным отношениям», — сообщает агентство Tasnim.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

В Иране объявлен пятидневный траур.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.