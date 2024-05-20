Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра
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«Приказом первого вице-президента республики Мухаммада Мохбера Али Багери был избран главой правительственного комитета по международным отношениям», — сообщает агентство Tasnim.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Вертолёт полностью сгорел при крушении.
В Иране объявлен пятидневный траур.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.