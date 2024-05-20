RT в Telegram
Подпишись

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра

Короткая ссылка
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили временно исполняющим обязанности министра после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна.
Замглавы МИД Ирана Али Багери Кани назначили врио министра
  • AP
  • © Vahid Salemi

«Приказом первого вице-президента республики Мухаммада Мохбера Али Багери был избран главой правительственного комитета по международным отношениям», — сообщает агентство Tasnim.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

В Иране объявлен пятидневный траур.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер временно будет исполнять обязанности главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить