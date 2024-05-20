Шойгу заверил, что Россия готова помочь Ирану в расследовании авиакатастрофы

Россия готова оказать помощь Ирану в расследовании авиакатастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Примите самые глубокие соболезнования... Подтверждаю готовность оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолёта, в котором находился Ибрагим Раиси», — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании крушения вертолёта президента страны Ибрагима Раиси.

Точные причины авиакатастрофы установит спецкомиссия.