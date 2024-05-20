Посол Ирана: точные причины крушения вертолёта Раиси установит спецкомиссия
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- © Azin Haghighi/Moj News Agency
«Должны со всех сторон посмотреть — климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи... Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждём итогов этих исследований», — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, первая версия о причинах крушения связана с плохими метеоусловиями.
Вертолёт полностью сгорел.
Спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 тыс. м.
Похороны Раиси и сопровождавших его лиц состоятся 21 мая в Тебризе.