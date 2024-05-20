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Спасатели обнаружили обломки вертолёта президента Ирана на высоте 2500 м

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Спасатели нашли обломки вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси на высоте 2,5 тыс. м, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Спасатели обнаружили обломки вертолёта президента Ирана на высоте 2500 м
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Спасатели общества Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолёта на высоте 2,5 тыс. м», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

По словам Коливанда, все находившиеся на борту люди погибли в первые минуты после катастрофы.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.

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