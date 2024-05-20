Спасатели обнаружили обломки вертолёта президента Ирана на высоте 2500 м
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«Спасатели общества Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолёта на высоте 2,5 тыс. м», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.
По словам Коливанда, все находившиеся на борту люди погибли в первые минуты после катастрофы.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Вертолёт полностью сгорел при крушении.
Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.