Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.

globallookpress.com

«Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом», — говорится в послании Путина. Иранский президент внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя нашими странами, подчеркнул российский лидер. Телеграмма направлена в адрес высшего руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.