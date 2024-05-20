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Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью главы республики Ибрагима Раиси. Он заявил, что это огромная трагедия для иранского народа, а также назвал Раиси настоящим другом Российской Федерации.
Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси
  • globallookpress.com

«Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом», — говорится в послании Путина.

Иранский президент внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя нашими странами, подчеркнул российский лидер.

Телеграмма направлена в адрес высшего руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

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