Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси
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«Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом», — говорится в послании Путина.
Иранский президент внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя нашими странами, подчеркнул российский лидер.
Телеграмма направлена в адрес высшего руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи.