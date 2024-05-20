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Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе

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Похороны президента Ирана Ибрагима Раиси и его сопровождающих, погибших в авиакатастрофе, состоятся 21 мая в Тебризе, заявил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан.
Похороны президента Ирана пройдут 21 мая в Тебризе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Церемония похорон президента и его спутников пройдёт завтра в Тебризе. Тела погибших в результате крушения вертолёта отправятся в Тебриз. Сперва пройдёт судебно-медицинская экспертиза», — приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

Спасатели обнаружили обломки на высоте 2500 м.

Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.

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