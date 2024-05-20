Причиной авиакатастрофы с вертолётом президента Ирана стали плохие метеоусловия
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«Вертолёт совершил жёсткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — цитирует его ТАСС.
В понедельник, 20 мая, стало известно о гибели иранского лидера Ибрагима Раиси и сопровождающих его государственных деятелей. Вертолёт с политиками на борту потерпел крушение.
Похороны Раиси и сопровождавших его лиц состоятся 21 мая в Тебризе.
В Иране объявили пятидневный траур.
Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.