Причиной авиакатастрофы с вертолётом президента Ирана стали плохие метеоусловия

Причиной крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси стала плохая погода, заявил иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.

«Вертолёт совершил жёсткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — цитирует его ТАСС.

В понедельник, 20 мая, стало известно о гибели иранского лидера Ибрагима Раиси и сопровождающих его государственных деятелей. Вертолёт с политиками на борту потерпел крушение.

Похороны Раиси и сопровождавших его лиц состоятся 21 мая в Тебризе.

В Иране объявили пятидневный траур.

Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.