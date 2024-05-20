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Причиной авиакатастрофы с вертолётом президента Ирана стали плохие метеоусловия

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Причиной крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси стала плохая погода, заявил иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.
Причиной авиакатастрофы с вертолётом президента Ирана стали плохие метеоусловия
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Вертолёт совершил жёсткую посадку из-за плохих метеорологических условий», — цитирует его ТАСС.

В понедельник, 20 мая, стало известно о гибели иранского лидера Ибрагима Раиси и сопровождающих его государственных деятелей. Вертолёт с политиками на борту потерпел крушение. 

Похороны Раиси и сопровождавших его лиц состоятся 21 мая в Тебризе. 

В Иране объявили пятидневный траур. 

Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.

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